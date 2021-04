Grap van wandelaars loopt bijna mis wanneer dit stuk speelgoed ermee gemoeid is

Wanneer je gaat wandelen in de bergen moet je altijd je vrienden in de gaten houden. De ene haalt een grap uit, de andere redt je leven wanneer je in paniek bijna de berg af dondert. Zo moest ook het wandelgezelschap van de Amerikaanse Gregory op hun hoede zijn.

Wanneer Gregory F. Sumsion met zijn vrienden gaat wandelen op de Tafelberg in Zuid-Afrika haalt hij een grap uit met zijn vrouwelijke wandelpartner Hij maakt de speelgoedslang van zijn zoontje vast aan haar rugzak en roept haastig “slang, slang, kijk uit!”. De dame rent voor haar leven en springt in de armen van Gregory. Hij redt haar naar eigen zeggen zodat ze niet van de in de afgrond dondert want ze is danig in de paniek. Enkele luttele seconden later heeft ze de grap door en sluit ze de video af met : “Zet dit niet op TikTok!”.