Roger Federer speelt in Madrid na twee jaar nog eens op gravel

Het zal de eerste keer sinds het Australian Open van 2020 dat de Big Three eenzelfde toernooi spelen. De top 45 van de ATP-ranking is trouwens ingeschreven. Met uitzondering van Serena Williams (WTA 8) zal ook voor het WTA-toernooi de voltallige wereldtop aanwezig zijn in de Spaanse hoofdstad.

Federer maakte onlangs na ruim een jaar afwezigheid, vanwege twee knieoperaties, in Doha zijn rentree. Hij verloor daar in zijn tweede partij.

De laatste toernooizege van Federer op gravel dateert uit 2015 in Istanboel. In 2009 won hij Roland Garros. Het toernooi in Madrid won hij in 2006, 2009 en 2012, in 2007 en 2010 was hij runner-up.