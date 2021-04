Koksijde/Knokke/De Panne

De 51-jarige Nederlandse chef-kok, ondernemer en televisiefiguur Sergio Herman is maandagnacht om 2 uur in Koksijde betrapt toen hij rondreed met zijn auto en zo de nachtklok negeerde. Hij was licht onder invloed. Hij kreeg net als zijn passagier, een 30-jarige vrouw uit De Panne, een corona-pv.