Verkeershinder op N80 in Gingelom door verlenging passeerhaven

De eerste vier passerhavens waar landbouwvoertuigen konden uitwijken werden in 2011 aangelegd. Na verschillende evaluaties en overleg met o.a. de Boerenbond en de Limburgse Fruittelers Organisatie werd beslist om in 2020 drie van de vier uitwijkzones te verlengen van 85 m tot zo’n 140 m. Hierdoor kunnen uitgeweken landbouwvoertuigen bij het gebruik van deze passeerhavens beter in beweging blijven en makkelijker opnieuw de hoofdweg oprijden. Dit zorgt voor een veiliger en verbeterd gebruik van deze uitwijkzones.

De aanpassing van de laatste van de vier passeerhavens diende nog een grondverwerving te gebeuren. Nu die is afgerond, zal AWV ook deze laatste uitwijkzone verlengen. De werken starten op 12 april, en nemen een tweetal weken in beslag. Tijdens deze werken zal het verkeer op de N80 minstens beurtelings kunnen blijven rijden door middel van tijdelijke verkeerslichten. (JCr)