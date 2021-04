Filosoof Johan Braeckman over de wenselijkheid van vaccinprivileges

Kleine versoepelingen voor wie al gevaccineerd is, dat moet perfect mogelijk zijn vindt, Johan Braeckman (UGent). Volgens de hoogleraar wijsbegeerte is het een logische keuze en hij gaat er zelfs van uit dat het grootste deel van onze samenleving – en dus ook wie niet gevaccineerd is – dat zal aanvaarden.