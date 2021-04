Ze werden al in mei 2015 opgepakt, met veel poeha. Één arrestatie leverde zelfs een uniek beeld op: dat van Bandidos-president Harrie Ramakers in onderbroek. — © BELGAIMAGE

Maasmechelen

Marco Hegger (54), een van de meest vooraanstaande leden van motorclub Bandidos Sittard, zit sinds begin vorige week in de Hasseltse gevangenis. Hij werd in Maasmechelen opgepakt in de nasleep van het gigantische onderzoek met operatienaam ‘Costa’. Dat leidde een half jaar geleden tot de arrestatie van onder meer Lucio Aquino.