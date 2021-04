Genieten van een bierwellness met een biertje in de hand is mogelijk in Bath & Barley. — © AMG

Brussel

Louis Raes (37) en Bart De Brabanter (37) openen op 1 mei de allereerste bierspa in het Brussels Gewest in de Schildknaapstraat in het centrum van de stad. Gasten kunnen bij Bath & Barley baden in hop, gist en mout en tegelijkertijd genieten van de meest interessante biertjes.