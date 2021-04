Limburg.net verzorgt voortaan papierinzameling in Veldwezelt

Niet de KSA-Veldwezelt en CV De Wottelzekskes, maar Limburg.net zal voortaan maandelijks het papier en karton inzamelen in Veldwezelt. De eerstvolgende ophaalronde vindt plaats op donderdag 15 april.

Aan de jarenlange traditie van papierinzameling op de eerste zaterdag van de maand door de plaatselijke KSA en CV De Wottelzekskes is een eind gekomen. Net als de meeste andere Limburgse gemeenten is ook het gemeentebestuur van Lanaken in zee gegaan met de intercommunale Limburg.net. Hierdoor zal deze maatschappij voortaan instaan voor de papierophaling.

Deze maand zal de eerste inzameling georganiseerd worden op donderdag 15 april. Vanaf de maand mei verzorgt Limburg.net de ophaling van papier en karton in Veldwezelt op dezelfde dag als in Gellik en Lanaken. Dat is telkens op de tweede woensdag van de maand. (eva)