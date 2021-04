Tijdens alcohol- en drugscontroles op de Boddenveldweg in Zonhoven en de Genkersteenweg en Hendrik van Veldekesingel in Hasselt hebben vorig weekend zes bestuurders positief geblazen. Vijf chauffeurs bleken onder invloed van drugs. Eén van hen had ook geen rijbewijs bij en zag zijn voertuig getakeld worden. siol