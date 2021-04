Waarom de grens van “1.000 patiënten op intensieve zorg” zo cruciaal is

Op de afdelingen intensieve zorg is het alle hens aan dek om het stijgende aantal patiënten dat er erg aan toe is op te vangen. Vandaag zijn dat er 865. Volgens Steven Van Gucht zal dat cijfer volgende week de kaap van 1.000 ronden. Nochtans benadrukt hij telkens weer, op elke persconferentie, hoe belangrijk het is onder die magische grens te blijven. Maar waarom eigenlijk? De viroloog van Sciensano geeft tekst en uitleg.