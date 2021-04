Vrouwen rijden woensdag hun eerste Scheldeprijs, maar zonder D’hoore en Kopecky

De eerste Scheldeprijs voor vrouwen elite vertrekt om 11u10 in Schoten om via Brecht, Wuustwezel, Hoogstraten, Rijkevorsel, Schilde en Wijnegem na 86 kilometer op de Churchilllaan van Schoten aan te komen. Daar vat men nog twee plaatselijke ronden aan van elk 16,7 kilometer, met daarin telkens de kasseizone van de Broekstraat. Het lokale circuit is net hetzelfde als dat van de mannen, die in Terneuzen starten.

“Er is al over gesproken om in de toekomst ook de vrouwen in Terneuzen te laten starten”, zegt organisator Jack Vissers. “De finale van de vrouwenkoers rechtstreeks op televisie brengen, na de mannenkoers, is ook een optie voor de toekomst. De trofee voor de winnares is alvast identiek aan die voor de winnaar. Voor onze eerste editie kunnen we terugvallen op een schitterend deelnemersveld met onder andere de WorldTeams, Alé BTC Ljubljana, Canyon/SRAM, Movistar, Team BikeExchange, DSM en Trek-Segafredo.”

De teams rekenen vooral op hun sprinters. Alé BTC Ljubljana op de Italiaanse Maria Bastianelli, DSM op de Nederlandse Lorena Wiebes, Canyon op de Britse Alice Barnes, Travel Service op de Italiaanse Elisa Balsamo en Ceratizit-WNT op de Duitse kampioene Lisa Brennauer, afgelopen zondag nog tweede in de Ronde van Vlaanderen.

Deelnemende ploegen: Alé BTC Ljubljana, Canyon/SRAM, Movistar, Team BikeExchange, DSM, Trek-Segafredo, Bingoal Casino-Chevalmeire, Plantur-Pura, Doltcini-Van Eyck, Lotto Soudal Ladies, Multum Accountants, Andy Schleck, AR Monex, Arkéa, GT Krush, Valcar-Travel Service, Drops-Le Col, Rupelcleaning, Coop-Hitec, Parkhotel Valkenburg, Ceratizit-WNT, NXTG Racing, Bizkaia-Durango, Massi Tactic, BePink, LVIV Racing, Aromitalia Basso Bikes, Isolmant-Premac