Volksspelen, sneeuwpoppen en sneeuwwandeling op paasvoetbalkamp

“Door de sneeuw van dinsdagmorgen en de slechte weersvoorspelling voor woensdag, moesten we ons paaskamp spijtig genoeg annuleren”, klinkt het bij het jeugdteam van HIH Hoepertingen. “We zullen bekijken of er nog dit seizoen of tijdens de zomervakantie een voetbalkamp kan worden aangeboden. Dit is overmacht en hadden we niet zien aankomen.”

Het driedaagse paasvoetbalkamp van voetbalclub Heers VV ging wel van start. De geplande balgewenning en trap- en passeertechnieken moesten door de sneeuwbuien wel even plaats ruimen voor gevarieerde binnenactiviteiten. “Doordat we een 30-tal inschrijvingen hadden, konden we de jonge voetballertjes tussen 5 en 12 jaar nog spreiden in onze accommodatie”, zegt bestuurslid Guy Hannosset van Heers VV. “We hebben ze in vier coronaveilige bubbels ingedeeld, met aparte trainers. Terwijl sommigen spelletjes speelden in onze kleedkamers, speelden anderen volksspelen in de kantine. Ook onze dvd-box van F.C. De Kampioenen kwam al van pas.” ’s Middags begon het op te klaren en verschenen de eerste sneeuwpoppen. “We hebben een stevige sneeuwwandeling gemaakt en nadien hebben we toch al wat kunnen trainen op onze besneeuwde voetbalvelden. De kinderen amuseerden zich rot. Toch hoop ik voor woensdag en donderdag op beter weer”, lacht Guy.