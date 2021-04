Niemand heeft 24/7 zin in seks en dat is perfect normaal. Periodes van meer en minder zin wisselen elkaar af gedurende je leven en zolang je daar geen last van hebt, is er ook geen reden om je zorgen te maken. Bij sommige mensen duurt het wat langer en weegt het op hun gemoed. Dan is het een goed idee om eens te kijken wat er precies aan de hand is.