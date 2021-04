Volgens het Referee Department was de beslissing van de scheidsrechter om een strafschop te fluiten in KV Kortrijk - Club Brugge fout. “Kortrijk-speler Derijck geeft een lichte duw in de rug van Sobol (Club Brugge). Voor het lichte contact in de rug van de speler verwachtte het Professional Refereeing Department geen strafschop.”