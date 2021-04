Wandelen met 4 in Lanaken

De afstand bedraagt circa 3 km waardoor je ongeveer een uur onderweg bent. Zowel vertrek- als aankomstpunt is aan het Lokaal Dienstencentrum “Aan de Statie”. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de coronamaatregelen, o.a. max. aantal personen, afstand bewaren… De wandelingen gaan wekelijks door op dinsdag om 10 uur. Zolang de coronamaatregelen (ivm max. aantal) van kracht zijn, is men verplicht om in te schrijven. Dat kan via Dienstencentrum “Aan de Statie”, tel. 089/730061 (inschrijven ten laatste 1 dag voor de wandeling). De wandelingen zijn gratis.Het dienstencentrum zoekt nog steeds een paar extra vrijwillige begeleid(st)ers voor deze wekelijkse wandeltocht.