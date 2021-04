Succesvolle workshop Beestige Lentekriebels

De lessen mogen dan wel tijdelijk opgeschort zijn in de Kunstacademie Voeren-Riemst, maar de workshops kunnen wel gelukkig plaatsvinden in de paasvakantie.

De eerste workshop organiseerde het domein Beeld op dinsdag 6 april voor de kinderen van 6 tot 12 jaar.In de voormiddag werd de workshop georganiseerd in Val-Meer, in de namiddag werd hij overgedaan in Voeren. Alles verliep coronaproof en de kinderen werden bij aanvang opgesplitst in 2 groepen.Tijdens de workshop “Beestige Lentekriebels” gingen de kinderen creatief aan de slag met de maskers die Charles en Ray Eames maakten. Ze mochten kiezen uit een giraf-, kikker- of kippenmasker. Daarna lieten ze hun fantasie de vrije loop en kwamen zo tot echte meesterwerkjes waar iedereen terecht heel fier op kon zijn. Ook de leerkrachten Astrid en Caro waren na afloop heel tevreden over de kunstwerkjes.De tweede week van de paasvakantie organiseert het domein Muziek nog een workshop waarin de kinderen tijdens een muzikale escaperoom ritmes, klanken, … leren ontdekken.