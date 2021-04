Ardens sneeuwlandschap in Tongeren

De grillen van de natuur zijn onvoorspelbaar. Nadat er eind maart in Ukkel een warmterecord van 23,9 graden Celsius werd gemeten, was het amper een week later aan het sneeuwen.Door de blijvende temperaturen rond het vriespunt bleef de sneeuw een tijdje liggen. Het Tongerse landschap werd plots omgetoverd tot een Ardens sneeuwschilderij met prachtig witte uitzichten.