Nieuw kijkcijferrecord voor Ronde van Vlaanderen

Afgelopen zondag hebben gemiddeld 1.304.477 mensen naar de Ronde Van Vlaanderen gekeken. Goed voor een marktaandeel van 84%. Op een gegeven moment zat men zelfs aan 1.646.601 kijkers. Dit is een nieuw record want in 2018 keken er gemiddeld 1.258.692 mensen naar de Ronde. Dat is natuurlijk ook te danken aan corona. Geen fans naast de weg, maar wel voor de TV.

De vrouwen haalden 681.937 kijkers, een marktaandeel van 59%. Dat zijn een kleine 100.000 mensen minder dan in de Ronde van vorig jaar. Zo komt deze editie van de vrouwen qua kijkcijfers op een mooie tweede plaats. Annemieck Van Vleuten won voor de tweede keer de Ronde. Haar eerste Ronde Van Vlaanderen won ze exact 10 jaar geleden.

Bij de mannen was het een bijzonder spannende editie van Vlaanderens Mooiste. Het werd een sprint tussen Kasper Asgreen en Mathieu Van Der Poel. Asgreen bleef in het wiel van Van Der Poel en zette zijn sprint in op 250 meter van de finish. Van Der Poel kon nog even volgen, maar uiteindelijk moest hij tevreden zijn met een tweede plaats. Van Aert was favoriet, maar hij eindigde pas 6de. Met Van Avermaet op plaats 3 was er toch een Belg op het podium.

