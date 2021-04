Besmettingen stijgen amper nog in Limburg

De besmettingscijfers in Limburg stijgen nog altijd lichtjes. Elke dag raken in onze provincie nu gemiddeld 323 mensen besmet, twee procent meer dan een week geleden. Maar volgens viroloog Steven Van Gucht is het kantelpunt in zicht.

De besmettingscijfers gaan in ons land de goede kant uit. Volgens de jongste cijfers van Sciensano raakten tussen 27 maart en 2 april gemiddeld nog 4.300 Belgen per dag besmet, een daling met 10 procent in vergelijking met een week geleden. “De cijfers dalen over het hele land, behalve in het oosten van het land”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Luik en Luxemburg kennen nog een toename van 8 procent op weekbasis, in Limburg bedraagt die stijging nog 2 procent. “Binnen een paar dagen kleuren ook de cijfers in deze provincies groen”, voorspelt Van Gucht.

Specifiek in Limburg raken nu nog gemiddeld 323 mensen per dag besmet. Onder de kinderen daalt het aantal besmettingen op weekbasis met 32 procent, bij de tieners waren er 18 procent minder besmettingen op een week tijd. “De sluiting van de scholen zorgt duidelijk voor een daling in het aantal besmettingen bij kinderen en tieners”, zegt Van Gucht. “Wel wordt er in die leeftijdsgroepen gevoelig minder getest, waardoor er natuurlijk ook minder besmettingen aan het licht komen.” Bij alle andere leeftijdsgroepen in Limburg stijgen de cijfers nog altijd. In absolute aantallen raken de veertigers in Limburg momenteel het vaakst besmet.

Druk op intensieve

Het reproductiegetal in Limburg bedraagt momenteel 1,019. Dat betekent dat 100 besmette Limburgers nog bijna 102 andere mensen aansteken met het virus. Als dat aantal onder de 100 zakt, dan is de piek in de derde golf bereikt. De positiviteitsratio in Limburg blijft met 7,8 procent wel nog altijd hoog. Pas wanneer nog vijf op de honderd of beter nog drie op de honderd testen positief zijn, zitten we in veiliger vaarwater.

In de Limburgse ziekenhuizen is de bezetting op de covidafdelingen stabiel gebleven. In onze zes ziekenhuizen liggen nu 167 covidpatiënten, precies evenveel als maandag. 56 covidpatiënten hebben intensieve zorgen nodig, één meer dan gisteren. Over het hele land stijgt het aantal covidpatiënten met 8 procent naar 3.053. 865 patiënten liggen op intensieve, 17 procent meer dan vorige week. “Als de ziekenhuiscijfers verder op deze manier doorstijgen dan zijn we op weg naar 1.000 bezette covidbedden op intensieve”, zegt Steven Van Gucht.

Opvallend wel: zestig procent van de intensieve covidpatiënten liggen in ziekenhuizen in Brussel, Henegouwen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.