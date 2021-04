Beringen zorgt voor inwoners met tweede voedselinzamelactie

Als gevolg van de huidige coronacrisis groeit de armoedekloof. Burgemeester Thomas Vints roept Beringenaren op om te helpen: “De gevolgen van het afgelopen jaar zijn nu zichtbaar, het mentaal en fysiek welzijn van velen kent een dieptepunt. Als stad willen we helpen waar kan, met kleine en grote gebaren. Alle steun is dan ook enorm welkom om onze Beringse gezinnen door deze moeilijke periode te helpen.” Je steentje bijdragen is makkelijk. Koop tijdens je winkelbezoek in een van deelnemende supermarkten een product met een lange houdbaarheidsdatum zoals rijst, pasta, groente- en fruitconserven, melk, suiker… “Je kan de producten voorbij de kassa in een bak leggen. Een kleine moeite die zorgt voor een onmisbare maaltijd. De interculturele raad zorgt ervoor dat jouw donaties terechtkomen bij de juiste gezinnen”, aldus schepen Yalçin. Voorzitter Necdet Erol is blij met de tweede editie van de inzamelactie: “Vorig jaar hebben we 135 extra voedselpakketten kunnen uitdelen. Ik ben er zeker van dat Beringenaren ook dit jaar hun warm hart zullen tonen.”Het overzicht van de deelnemende supermarkten vind je op www.beringen.be/voedselbedeling Je kan nog tot en met 19 april voedingswaren doneren. Op 25 april bedeelt de Interculturele Raad deze voedingswaren.