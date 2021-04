Patrick Dewael (Open Vld): “Grote meerderheid in Limburg wil één regio blijven”

Limburg voert een verbeten strijd met de Vlaamse regering over de regiovorming. De Vlaamse regering wil Vlaanderen opdelen in 17 regio’s. Ook Limburg ontsnapt hier niet aan. Oorspronkelijk was het voorstel van Vlaams minister Somers om Limburg op te splitsen in drie regio’s. Maar daartegen kwam verzet. Gouverneur Jos Lantmeeters heeft nog twee weken de tijd gekregen om een Limburgs standpunt te bepalen. En wij hebben Patrick Dewael uitgenodigd, van de Open VLD en burgemeester van Tongeren.