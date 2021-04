Wordt Roland Garros verplaatst? Uitstel met “enkele dagen” ligt op tafel

De Franse minister van Sport Roxana Maracineanu liet afgelopen weekend al weten er ernstig mee rekening te houden dat Roland Garros zal moeten worden uitgesteld. Frankrijk is zaterdag voor de derde keer in een nationale lockdown gegaan vanwege de hoge besmettingscijfers met corona. De wielerklassieker Parijs-Roubaix, die voor 11 april was gepland, is vanwege de pandemie al verplaatst naar het najaar. Dat zou het Franse Open op het gravel van Parijs ook opnieuw kunnen overkomen, al liggen nog verschillende opties op tafel, zoals een uitstel van “enkele dagen”.

“Momenteel lopen de gesprekken met de organisatoren van Roland Garros”, bevestigde het ministerie van Sport dinsdag aan het Franse persbureau AFP. “We bespreken onder meer hoe publiek de wedstrijden zou kunnen bijwonen. Ook het toernooi met enkele dagen verplaatsen, is voer voor discussie.” Directeur Gilles Moretton van de Franse tennisfederatie (FFT) liet eind vorige maand alvast weten dat hij zich niet kan voorstellen dat Roland Garros zou worden afgelast.

Vorig jaar werd Roland Garros wegens de coronapandemie verzet van het voorjaar naar het najaar.