Hasselt

Vandaag zijn op veel plaatsen de paaskampen van start gegaan. Dat zijn sportkampen voor kinderen en jongeren tot 12 jaar. En ondanks dat de coronamaatregelen onlangs nog verstrengd werden, zijn die kampen populairder dan ooit. Zo zijn er alleen al in Hasselt 1.100 kinderen die in de paasvakantie deelnemen aan verschillende activiteiten her en der in en rond de stad.