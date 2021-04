H&M Home gaat in zee met ontwerpster Diane von Fürstenberg

Gewaagde prints zoals zebra en luipaard, felle kleuren en een uitzinnige handtekening: dat moet wel een creatie zijn van de Amerikaanse ontwerpster Diane von Furstenburg. De inmiddels 74-jarige ontwerpster ontwikkelde samen met H&M Home een interieurcollectie, die bestaat een reeks objecten zoals wollen dekens, kussenhoezen, dozen, dienbladen, kaarsen, espressokopjes, kleine borden, vazen, potten, posters en zelfs een badjas.

De ontwerpster heeft ook de geuren van de kaarsen zelf geselecteerd. Haar favoriet, amber, is verwerkt in alle grote kaarsen, terwijl de vier kleinere kaarsen unieke interpretaties zijn van respectievelijk cederhout, sandelhout, amber en dennenhout.

Dierenprints

“De prints in de H&M Home samenwerking zijn erg iconisch, zegt von Fürstenberg. De ‘Diane’-print heb ik 20 jaar geleden gemaakt toen ik het bedrijf begon, terwijl de lippenprint afkomstig is van het schilderij dat Andy Warhol van mij maakte. Persoonlijk hou ik van dierenprints - zebra is erg DVF - en ook van levendig oranje en roze, maar monochroom zwart-wit is ook erg chic. Maar de hele collectie is fantastisch en ik kan niet wachten om het met iedereen te delen.”

Ook bij de fotografie was de ontwerpster nauw betrokken. De fotoshoot vond plaats in von Furstenbergs levendige huis en ook de styling name ze op zich, een authentieke uiting van persoonlijke stijl.

De H&M Home x Diane von Furstenberg-collectie ligt vanaf 16 april in de H&M Home-winkel in Brussel en online op hm.com.

