EMA ziet verband tussen AstraZeneca en tromboses, maar benadrukt voordelen vaccin

“Er is een verband met het vaccin. Maar wat deze reactie veroorzaakt, dat weten we nog niet”, zegt Cavaleri. Het is nog niet duidelijk of het aan het vaccin van AstraZeneca zelf ligt, of aan het soort vaccin, maar volgens Cavaleri blijft het zo dat de zeldzame combinatie van klachten “onder jonge gevaccineerden vaker voorkomt dan we zouden verwachten. Dat moeten we zeggen.”

Een van de wetenschappelijke comités van het EMA, het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) vergadert deze week over het vaccin van AstraZeneca. Mogelijk komt het comité woensdag met een oordeel. Tot nu toe zei het EMA dat een verband niet was aangetoond, maar ook nog niet kon worden uitgesloten. In ons land komen de verschillende ministers van Volksgezondheid woensdagochtend samen en ook zij zullen zich over de verdere vaccinatie met AstraZeneca buigen.

Enkele tientallen mensen in Europa hebben na toediening van het vaccin van AstraZeneca last gekregen van de combinatie van trombose (bloedstolsels) en trombocytopenie (een laag aantal bloedplaatjes). In Nederland zijn vijf meldingen bekend. Bij drie van hen kwamen de bloedpropjes bij de longen terecht. Een vrouw is aan zo’n embolie overleden. Een andere vrouw kreeg ook een hersenbloeding. Die klachten ontstonden ongeveer een week na vaccinatie met AstraZeneca. Wegens de potentiële bijwerkingen besloot de Nederlandse overheid om het vaccin voorlopig alleen nog toe te dienen aan mensen van 60 jaar en ouder. Bij hen zou de kans op die klachten veel kleiner zijn. De Nederlandse ‘prikpauze’ geldt in elk geval tot en met woensdag.

Ook in Duitsland en Slovenië wordt AstraZeneca alleen nog aan 60-plussers toegediend.