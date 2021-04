Eerste wedstrijd in Major League Baseball in Texas meteen bijgewoond door 38.000 toeschouwers

Het is al meer dan een jaar geleden sinds we een vol stadion hebben gezien in België. In de Verenigde Staten moesten ze ook een jaar wachten, maar gisterennacht kwam daar verandering. In de eerste wedstrijd van het nieuwe MLB-seizoen (Major League Baseball) konden de fans van de Texas Rangers hun ploeg aanmoedigen. Bijna 40.000 fans zakten af naar het Lobe Glibe Field, het nieuwe stadion van de Rangers.

Een vol stadion, het is een beeld dat we niet meer gewoon zijn. Gisterennacht ging het eerste sportevenement in Noord-Amerika door zonder restricties op het aantal toeschouwers. De Texas Rangers namen het in de seizoenopener op tegen de Toronto Blue Jays. De spelers konden genieten van de 38.000 aanwezigen.

© AFP

Een thuisvoordeel denk je dan, maar uiteindelijk verloren de Rangers met 6-2. Meer dan 45.000 mensen in Texas zijn gestorven aan het virus, maar de cijfers gaan de goede kant op. Er zijn minder dan 1.000 besmettingen per dag en dat zorgde ervoor dat het stadion vol mocht zijn. Vorige maand werd beslist om alle coronamaatregelen in Texas op te heffen. Ook alle bedrijven mochten weer open.

Regels

In het stadion moesten de fans zich wel aan bepaalde regels houden. Fans moesten afstand houden van elkaar en er werd niet met cash betaald. Alleen tijdens het eten of drinken mocht de mondmasker af, maar niet iedereen hield zich aan die regel. Dat is ook duidelijk te zien op de beelden hieronder.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen