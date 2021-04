Heel wat Limburgers zijn vanochtend de coronazelftest bij de apotheek gaan halen. De test is geen vrijgeleide om de teugels te vieren en je niet meer aan de beperkende maatregelen te houden. De sneltest geeft aan of je positief bent, en verklapt ook meteen of je een grote virale lading hebt en dus erg besmettelijk bent. Onze collega Margo Ombelets legt je uit hoe zo’n test werkt.