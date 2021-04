Inbrekers hebben geld en juwelen gestolen uit een appartement aan de Pauwengraaf in Maasmechelen. De inbraak werd zaterdag rond 17.45 uur vastgesteld.

In de Joseph Smeetslaan in Maasmechelen is zaterdag ingebroken in een huis. Dat wordt gerenoveerd. De inbrekers zijn weg met werkmateriaal, gaande van zaagmachine tot boormachine.

maw