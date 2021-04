Experten over privileges voor wie vaccin kreeg: “Ook op de werkvloer zou dat kunnen”

Komen er binnenkort privileges voor wie gevaccineerd is? Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft daarover een nieuw advies gevraagd aan het coronacommissariaat en zijn experten. De evenwichtsoefening wordt in heel veel landen gemaakt, maar is het verantwoord één groep al een versoepeling te gunnen en de andere niet? Viroloog Marc Van Ranst en UGent-filosoof Ignaas Devisch zoeken naar antwoorden.