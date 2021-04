Kindergemeenteraad organiseert wandeltocht en verkoopt snoepzakjes voor het goede doel

Zo kan je tot en met 2 mei deelnemen aan een uitgestippelde gezinswandeling in de omgeving van be-MINE, met leuke denk en doe-opdrachtjes onderweg. “Vertrek en aankomst zijn aan het toeristisch onthaal op de Koolmijnlaan, waar je ook een snoepzakje kan kopen voor 2 euro of een vrije gift kan doen in onze spaarpot. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel,” vertelt kinderburgemeester Miro Troonbeeckx.De snoepzakjes die speciaal voor deze gelegenheid en helemaal coronaproof werden samengeteld, zijn ook te koop op de markt van Paal op 25 april en in de Beringse scholen via een bestelformulier.“In deze onzekere periode kunnen de goede doelen niet rekenen op hun traditionele acties en gekende inzamelmethodes. Met de kindergemeenteraad geven we graag wat extra steun,” besluit de kinderburgemeester.