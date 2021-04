Enorm graffitikunstwerk op de muur van het gezondheidscentrum in Gellik

Kleur kan je fysieke en mentale welzijn sterk beïnvloeden. “Daarom hebben we Bilzenaar Lindert Steegen gevraagd om van de grijze muur aan ons centrum een graffiti kunstwerk te maken. Dit prachtige kleurenspel zal zeker een lach toveren op de gezichten van onze patiënten”, vertellen Koen Souverijns en Lieve Tulleneers van gezondheidscentrum ‘3 bunders’ in Gellik. ”We merken in onze praktijk dat corona zijn tol heeft geëist. In ons gezondheidscentrum krijgen we veel mensen over de vloer die best een opkikker en wat kleur in het leven kunnen gebruiken”, aldus de specialisten. Kunstenaar Lindert Steegen maakte al diverse murals in binnen- en buitenland. “In deze muurschildering worden de patiënten even meegenomen in een kleurrijk universum via een holistisch kijkvenster.” (JoGe)

Johnny Geurts