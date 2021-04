Tennisclub Katteberg verwelkomt 1000ste lid

Bij Tennisclub Katteberg in Bilzen was er afgelopen weekend groot nieuws. De club kende in de korte tijd dat ze actief is een kolossale groei. Voor de tennisclub reden om haar 1000ste lid te verrassen met een mooi cadeaupakket.

“Op amper anderhalf jaar tijd mogen we vandaag ons 1000ste lid welkom heten”, lacht sportief manager Karel Demuynck. Ruth Dreesen uit Bilzen werd na haar inschrijving overladen met lekkernijen en cadeautjes. “Ik ben vorig jaar gestart met tennis en heb me nu samen met mijn vriendinnen als lid aangemeld. We kunnen wel nog enkele lessen gebruiken”, lacht de verraste Ruth. “Onze prachtige infrastructuur, met naast het tennis ook de padelpleinen en een geweldig team trainers zorgen voor eindeloos sportief speelplezier. Zoveel leden is in Limburg ongetwijfeld een unicum. Aanmeldingen om lid te worden voor padel hebben we al eerder stopgezet. We gaan nu kijken of we door deze enorme groei nog nieuwe leden kunnen aannemen voor het tennis”, aldus Demuynck. (JoGe)

Johnny Geurts