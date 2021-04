Restjes chocolade over? Zo kan je ze nog gebruiken in de keuken

Pasen en chocolade zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar eenmaal de feestdag voorbij is, blijf je soms achter met heel wat restjes van de lekkernij. Gelukkig bestaan er enkele leuke manieren om die te verwerken in plaats van alles zo op te eten of weg te gooien. Blogster Jennifer Schleber van The Empty Fridge en lady chef Sofie Dumont lijsten er enkele interessante op.

Sofie Dumont en dochtertje Grace bakken er graag een taart mee en delen hun recept. Met als belangrijkste ingrediënt: paaseitjes.

Ingrediënten:

100 gram gesmolten kokosolie

225 gram paaschocolade

3 grote eieren

Snuif zout

50 gram cacaopoeder

150 gram geweekte dadels zonder pit (medjoul )

200 gram gemengde paaschocolade (smelten au bain-marie )

Bereidingswijze:

Smelt de paaschocolade samen met de kokosolie op een laag vuur. Neem van het vuur en roer regelmatig tot de chocolade volledig gesmolten is. Giet over in een glazen kom. Roer er het cacaopoeder door. Scheid de eieren, voeg de dooiers bij het chocolademengsel en roer om. Mix de dadels met het kokosolie-chocolademengsel glad.

Klop het eiwit op met een snuif zout. Meng voorzichtig onder het chocolademengsel. Strijk de taartvorm in met kokosolie. Bak 15 minuten op 180° graden en laat afkoelen op een rooster. Smelt de chocolade zonder te roeren au bain-marie. Giet over de taart en strijk uit met een paletmes.

Afwerking:

Zet er je mooiste paashaasjes op en strooi er eventueel nog wat cacaopoeder over.

Om koekjes te versieren

De Belgische blogster Jennifer Schleber heeft er haar levensmissie van gemaakt om op een leuke manier zo veel mogelijk keukenrestjes te verwerken. Ze heeft ook enkele handige trucjes en tips in petto om met de overschotten chocolade van de paashaas aan de slag te gaan.

Zo kun je die natuurlijk gebruiken om een warme chocolademelk van te maken, maar ook voor een chocoladefondue. Gewoon de chocolade smelten, wat fruit of marshmallows op een prikker steken en je komt er al een heel eind mee.

Of je gebruikt er in je zelfgemaakte granola of je kunt zelf studentenhaver maken als je ook restjes noten en rozijnen in huis hebt. Je kunt de restjes chocolade ook gebruiken om koekjes mee te versieren.

Smelt 1 tas chocolade met 2 theelepels maizena gedurende +/- 1 min in de microgolf tot de restjes chocolade mooi gesmolten zijn. Roer goed door elkaar. Dop je vers gebakken (afgekoelde) koekjes in de chocolade.

En wat veel mensen misschien niet weten; donkere chocolade kan ook een prima smaakmaker zijn in chili con carne!

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op 6 april 2018.