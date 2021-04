Alle leden van Ferm Heers krijgen een paasplantje

“We kunnen onze leden door de coronamaatregelen niet uitnodigen voor samenkomsten”, vertelt Lucienne Moermans. “Sommige leden hebben we zelfs al meer dan een jaar niet meer gezien. Daarom besloten we om alle leden voor Pasen een paasplantje van hyacinten en narcissen te bezorgen. We zijn met 56 leden en hadden er 60 besteld, de overige plantjes hebben wij dan aan het woonzorgcentrum Berkenhof geschonken.” Ook het oudste lid, de 92-jarige Octavie Bellis, kreeg thuis een plantje van het bestuur. “Zij is altijd lid geweest van het vroegere KVLV en nu Ferm. We hebben er een tekstje bijgestoken met bemoedigende woorden om zo gezond mogelijk te blijven en de vaccinatie af te wachten. Hopelijk kunnen we dan tegen het einde van het jaar opnieuw een kerstfeest geven en mooie plannen voor 2022 vastleggen”, besluit Lucienne.

Frank Missotten