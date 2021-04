Leven van Frankrijks bekendste hoerenmadam wordt Netflix-film

Wat Xaviera Hollander alias ‘The Happy Hooker’ is voor onze noorderburen, dat is Fernande Grudet alias ‘Madame Claude’ voor onze zuiderburen. Maar dan chiquer, mondainer en – hoe kan het anders in het libertaire Parijs van de jaren 60 en 70 – met connecties tot in de hoogste politieke kringen. Al in de fleur van haar leven was ze onderwerp van een film. Nu doet Netflix dat nog eens over in de nieuwe film ‘Madame Claude’. Want ook zes jaar na haar overlijden blijft Frankrijks bekendste hoerenmadam tot de verbeelding spreken.