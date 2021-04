Steven Van Gucht: “Minder besmettingen bij kinderen en tieners”

“De ziekenhuisopnames nemen toe, maar het tempo vertraagt”, zegt Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “De ziekenhuisopnames lijken te stabiliseren, hopelijk is dit een vooropname van een daling. Op intensieve zorgen blijven de cijfers wel toenemen. Aan dit tempo bereiken we op het einde van de week 1.000 bedden op intensieve zorg. Dat is een parameter die helaas pas heel laat terug zal dalen.”

“Met een gezamenlijke inspanning kunnen we de derde golf wel breken. Hou er rekening mee dat het vaccin pas twee tot drie weken na toediening effect heeft”, zegt Van Gucht nog.

De besmettingscijfers dalen vooral bij kinderen en tieners. In deze leeftijdscategorie is het aantal testen gevoelig afgenomen. Wanneer de scholen gesloten zijn, wordt er minder getest bij kinderen en tieners. Bij de 80-plussers zien we nog een toename van zo’n 10 procent, maar de cijfers lijken ook hier af te vlakken. In absolute cijfers stijgt het aantal besmettingen het felst bij de veertigers.

Het aantal overlijdens stijgt nog, gemiddeld overlijden er nu 33 mensen per dag. Die vinden voornamelijk plaats buiten de rusthuizen.