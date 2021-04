Modeblogster Paulien Riemis lanceert shop voor tweedehands trouwjurken

Riemis wil toekomstige bruidjes met ‘Something Something’ een persoonlijke belevenis aanbieden. Elke jurk wordt samen met een model gestyled volgens de regels van de kunst en gefotografeerd in een originele setting. Wie interesse heeft in de jurk, kan een pasbeurt boeken in de showroom in Antwerpen.

“De populariteit van de tweedehandsmarkt zet zich ook door in huwelijkskledij”, zegt Riemis in de krant ‘De Morgen’. “Door corona zijn heel wat huwelijken uitgesteld en worden sommige jurken nooit gedragen omdat de bruid ondertussen zwanger is, de jurk niet meer past,...”

Heb jij zo’n jurk in je kast hangen? Dan kan je ze op afspraak binnenbrengen bij Riemis. Afhankelijk van de staat krijg je tot 2/3 van de nieuwprijs terug. “Maten en stijl variëren volgens wat er binnenkomt maar ik probeer altijd een ruime keuze te voorzien.”