Geen olympische fakkeltocht in Osaka, steeds meer sportwedstrijden afgelast in Japan

De plaatselijke overheid in de Japanse stad Osaka heeft beslist om de olympische fakkeltocht die komende week op het programma stond in hun stad, te annuleren, zo werd dinsdag bekendgemaakt. De beslissing werd genomen na de stijgende coronacijfers van de voorbije dagen in de regio.

Maandag kondigde de Japanse overheid een gedeeltelijke noodtoestand af voor Osaka en nog twee prefecturen. De vorige noodtoestand, die begin dit jaar werd afgekondigd, was nog maar sinds begin maart opgeheven.

De fakkeltocht van de olympische vlam door Japan werd eind maart gestart in Fukushima. Dat gebeurde omwille van de coronapandemie zonder publiek.

De vlam werd aangestoken in het sportcomplex J-Village, dat als basis fungeerde voor de reddingsoperaties na de nucleaire ramp van 11 maart 2011, na een aardbeving en tsunami. Het was de bedoeling dat de vlam via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio aankomt.

Intussen worden er in Japan steeds meer sportwedstrijden afgelast. Een testevent in het waterpolo dat komend weekeinde in de hoofdstad Tokio zou worden gehouden gaat niet door vanwege de door de Japanse regering opgelegde reisbeperkingen, waardoor de officials het land niet mogen inreizen. Ook een Wereldbekermanche triatlon in Osaka werd van de kalender gehaald. Daarnaast werd er beslist dat enkele kwalificatietoernooien, onder meer in het synchroonzwemmen, niet in Tokio zullen worden gehouden.