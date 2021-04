LIVE SCHELDEPRIJS. Koers gaat voorlopig door, Groupama-FDJ niet aan de start door coronageval

De organisatoren van de 109e Scheldeprijs, met start in het Nederlandse Terneuzen en aankomst in Schoten, wachten af of de Nederlandse politie de wedstrijd onder de huidige weersomstandigheden wil begeleiden. De podiumpresentatie werd alvast geschrapt.

"De weersomstandigheden in Nederland zijn net nog iets slechter dan bij ons in België. Wij wachten af of de Nederlandse politie onze wedstrijd wil begeleiden met motards. Is dat niet het geval dan moeten we de zaak herbekijken en een oplossing vinden. Voorlopig wordt het traject van de Scheldeprijs nog steeds afgewerkt zoals voorzien", meldt Jack Vissers.

De organisatoren namen al de beslissing geen podiumpresentatie te doen met de deelnemende ploeg zoals gebruikelijk is. "Zowel in Terneuzen bij de mannen als in Schoten bij de vrouwen gebeurde dat in open lucht. Bij deze temperaturen en aangezien er toch geen publiek aanwezig is, hebben we de ploegvoorstelling geannuleerd", vervolgt Jack Vissers.