Bewoners Marjoleinstraat huldigen hun ‘groen-hoekje’ in

Lucien Maes: "Bedoeling is om in de toekomst bepaalde hoekjes/steegjes in onze directe omgeving, die er niet zo fraai bijliggen, opnieuw op te knappen met bloemen, struiken, groene elementen... Onze buurt zal er dan zeker een stukje fraaier uitzien! Met een wijkbudget van de stad Genk hebben we grotendeels het materiaal voor het ‘groen-hoekje’ kunnen bekostigen. Heel wat uurtjes hebben de bewoners besteed aan het onderhoud, het inplanten van struiken, bloemen, houten omboording, en het plaatsen van een heuse insectenhotel. We erheel trots op! Met dit projectje hebben we in deze coronatijden ongetwijfeld ook een sterkere band gesmeed met onze buren. En ook de sociale controle tegen het zwerfvuilstorten wordt zeker groter."