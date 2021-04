Landelijke Gilde Rutten laat paashaas eieren aan huis brengen

Het concept, de inwoners van Rutten een hart onder de riem steken in coronatijd, is iets aangepast. De paashaas kwam paasmaandag aan huis in plaats van dat de kinderen de eitjes zelf mochten gaan zoeken in de weide van de Evermaruskapel. Overal blije gezichtjes zowel van de ouders als van de kinderen.Er waren 40 ingeschreven kinderen van het dorp.