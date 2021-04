Leden Neos Kinrooi krijgen paasbloemen en een boodschap van hoop

Onder het motto, we mogen elkaar niet vastpakken, maar we laten elkaar niet los, heeft het bestuur van Neos Kinrooi voor ieder lid een bloemetje en een paaswens van hoop aan huis gebracht.

De leden van Neos Kinrooi worden wekelijks verwend met een boodschap van Jos Smeets, vol actuele nieuwtjes, mopjes, quizvragen, muziek en mooi versierde gedichten. Tijdens de wandelingen of fietstochten, die in eigen bubbel plaatsvinden, worden de Neosleden gevraagd om foto’s van de Kinrooise natuur in te sturen, waar natuurlijk weer een leuk prijsje aan verbonden is. Zo blijven de leden verbonden in deze coronatijd.