Vervroegd bezoek van de Paashaas in De Lettertuin

Elk jaar, vlak voor de vakantie komt de Paashaas op bezoek in basisschool De Lettertuin.

De Pashaas vult dan de zelfgemaakte mandjes van alle kinderen. Ook voor de juffen en meesters heeft hij een leuke attentie.Dit jaar was het spannend, de school sloot een week eerder. Wat nu gedaan? De Paashaas vulde blijgezind en vol goede moed alle mandjes met wat lekkers. Juf Lieve had hem gebeld en verteld over de vroege sluiting van de scholen. "Geen probleem", zei de Paashaas. "Ik sta paraat."