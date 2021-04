Paaspakketten voor Samana in Neerpelt-centrum.

Net als vorig jaar was een gezamenlijk paasfeest niet mogelijk. Maar Samana Neerpelt-centrum bedacht een altternatief. Met een kok in huis besloot een kernlid iets lekker klaar te maken voor elk lid. Met een Samana-draagzak gevuld met een lekker vogelnestje in tomatensaus en natuurlijk iets zoets erbij brachten de kernleden dit naar de leden. De leden waren blij verrast met deze attentie.