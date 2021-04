Heropening van speeltuin Koersel Kapelleke

De speeltuin lag er prima bij, de werkmannen van de stad hadden de afgelopen dagen nog hard gewerkt om de groene speeltuin netjes in orde te maken. De inkom was heraangelegd. Van een massale toeloop was er nog geen sprake, misschien was het de temperatuur van 11graden die minder was dan de vorige dagen de oorzaak. Om 14u30 stond de teller op bijna 100 personen. De inkom is gratis, voor mini-golf en trickpin betaal je respectievelijk 2,5 en 1,5 euro. Tijdens de paasvakantie is de speeltuin dagelijks open van 13 tot 18 uur, tijdens de zomermaanden juli en augustus dagelijks van 10 tot 20 uur.