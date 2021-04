Hulp ‘ne Mins is dek veul op zichzelf in zie werk en in zien gedachte al zouw d’r toch zoe gaer van ós get hulp en steun verwachte Mer det helpe löktj neet altied want neet ederein is aeve good en den verleze wae es mins nogal is gaer gauw de mood Kriegs te dus gein hulp in noeëdden mós te emes get belove door dien ougen ins op te slaon nao Dae’n helper van hiej bove. Kinrooi, Theo Van Dael.