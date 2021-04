Dalle kant zich tegen ‘vaccinprivileges’: “Onrechtvaardig tegenover jongeren”

LEES OOK. Mogelijk komen er toch versoepelingen voor wie gevaccineerd is

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft een nieuw ­advies gevraagd aan de corona­-experts. Hij wil weten of er versoepelingen kunnen komen voor mensen die al gevaccineerd zijn. De aanleiding is een nieuw rapport van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, waarin wordt geopperd om mensen die gevaccineerd zijn met elkaar te laten afspreken binnenshuis, zonder een mondmasker te dragen. Vandenbroucke heeft aan het coronacommissariaat gevraagd om dat advies onder de loep te nemen.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle is alvast niet te spreken over de denkpiste. “Ik ben een tegenstander van vaccinprivileges. We zitten samen in de coronacrisis. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk vaccineren. Maar het kan niet dat de ene meer rechten heeft dan de andere”, aldus Dalle. Volgens de CD&V-minister zou dat vooral “onrechtvaardig” zijn tegenover de jongeren die achteraan het vaccinatieschema komen. “Ik kan niet toestaan dat er minder rechten zijn voor wie achteraan de lijst staat. De regels moeten kunnen versoepelen voor iedereen”, aldus Dalle.

Volgens Dalle is er al veel van de jongeren gevraagd en zijn die jongeren “solidair geweest met heel de bevolking”. Incidenten zoals de massabijeenkomsten in het Ter Kamerenbos zijn volgens Dalle uitzonderingen. “Er is jammer genoeg een kleine minderheid van jongeren dat zich heeft laten gaan. Dat is niet solidair, ook niet ten aanzien van alle jongeren die de regels wel goed respecteren. Dat is niet iets om te herhalen”, aldus nog Dalle.