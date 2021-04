Tanja Dexters na de psychiatrie: “Ik geniet nu van de liefde”

Er is de laatste jaren veel geschreven over de levensstijl van de voormalige Miss België: een auto-ongeval, een nieuwe liefde en een opname in de psychiatrie. Het is voor het eerst dat Dexters zelf reageert op haar misstappen en het auto-ongeval waardoor ze in de psychiatrie belandde. “Ik was oncontroleerbaar aan het huilen en was onderweg naar mijn vriend, toen ik een ongeval kreeg. Mijn familie raadde me aan om te laten opnemen, dat heb ik dan gedaan.”

Drie maanden kwam Dexters er tot rust. Samen met vriend Michaël Peeters, waar ze al een tijdje samen mee is, bouwt ze nu een leven op. “Nu geniet ik van de liefde. Ik ben nog nooit zo verliefd geweest. Michaël en ik hebben het gevoel dat we voor elkaar gemaakt zijn. We koesteren onze liefde. Toen we allebei corona hadden en in quarantaine zaten zijn we nog dichter naar elkaar toe gegroeid.”

