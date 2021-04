Pas vanaf derde corona-overtreding voor de rechter

Er is een nieuwe richtlijn uitgeschreven door het College van procureurs-generaal, dat beslist hoe misdrijven in ons land gestraft worden. Bij de eerste en tweede overtreding blijft het voortaan bij een minnelijke schikking van 250 euro. Pas bij de derde overtreding moeten mensen zich komen verantwoorden in de rechtbank.

En dat heeft alles te maken met de werklast. Politie- en correctionele rechtbanken krijgen de rechtszaken gewoonweg niet meer verwerkt, zegt voorzitter Johan Delmulle aan VRT. Hij spreekt van tienduizenden zaken.

