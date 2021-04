Dimitri Van den Bergh start Premier League darts met gelijkspel tegen Michael van Gerwen

Dimitri van Den Bergh (PDC-9) heeft maandag in het Engelse Milton Keynes met een 6-6 gelijkspel tegen de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-2) zijn debuut in de Premier League gemaakt.

Nadat Van Gerwen bij 5-5 twee dubbels miste, leek Van den Bergh, die in het derde leg met een 164 de hoogste checkout van de avond liet noteren, zelfs op weg naar winst, maar met een 101 uitworp wist drievoudig wereldkampioen Van Gerwen, al vijf keer winnaar van de competitie, er toch nog een punt uit te slepen. Van den Bergh eindigde met een gemiddelde van 99,52 per drie darts, net iets minder dan Van Gerwen (100,16).

“Ik kan nog beter”, maar ben nog altijd herstellende van mijn knieoperatie”, verklaarde Van den Berg. “Bovendien ben ik vorige week samen met mijn vriendin naar Leicester verhuisd, het waren hectische weken. Maar natuurlijk ben ik tevreden met een gelijkspel en een punt. Michael is allicht de meest ervaren speler op het circuit. Voor mij is het al een eer om te mogen aantreden in de Premier League. Ik kan hier nog veel ervaring opdoen en beschouw het als een leerproces.”

Liefst vier van de vijf partijen van de eerste avond eindigden op een gelijkspel. 6-6 was dus ook de score in de partij tussen de Portugees José de Sousa (PDC-14) en Rob Cross (PDC-5) en in die tussen de Schot Peter Wright (PDC-3) en de Welshman Jonny Clayton (PDC-17) . De Schot Gary Anderson (PDC-6) speelde 6-6 gelijk tegen James Wade (PDC-4), de vervanger van wereldkampioen en ‘s werelds nummer een Gerwyn Price, die wegens een positieve coronatest naar huis werd gestuurd.

Nathan Aspinall (PDC-10) was met een 7-3 tegen titelverdediger Glenn Durrant (PDC-12) de enige winnaar van de dag. Hij is dinsdag de volgende tegenstander van Van den Bergh.

© ISOPIX